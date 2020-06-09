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иллюстрация: Интернет

В Красноперекопском районе очень пьяный водитель пытался откупиться от наряда ДПС

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:39 09.06.2020

В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения в Красноперекопском районе нарядом ДПС был остановлен автомобиль «Volkswagen».

У водителя транспортного средства, 31-летнего мужчины, присутствовали признаки опьянения. Гражданину полицейскими было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования на установление степени опьянения на месте. Результат показал результат 0,58 мг/л при норме в 0,16 мг/л. То есть, норму мужчина превысил в 3 раза. При составлении в отношении правонарушителя административного протокола по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), с целью избежать ответственности гражданин выразил намерение «решить» вопрос с полицейскими на месте за денежное вознаграждение, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Инспекторы ДПС предупредили водителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако мужчина, находясь в патрульном автомобиле, достал и предложил полицейским 15 тыс.рублей.

О произошедшем было незамедлительно сообщено в дежурную часть МО МВД России «Красноперекопский», на место вызвана следственно-оперативная группа. Гражданин был привлечен полицейскими к административной ответственности за нетрезвую езду. Кроме того, материалы по факту дачи взятки мужчиной должностному лицу переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — отмечают правоохранители.

В Красноперекопском районе очень пьяный водитель пытался откупиться от наряда ДПС

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