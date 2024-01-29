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В крупных городах и районах только в январе прошло свыше 12 тысяч сельхозярмарок  
Фото: минсельхоз РК

В крупных городах и районах Крыма только в январе прошло свыше 12 тысяч сельхозярмарок  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Торговля в Крыму 21:21 29.01.2024

За этот период крымские аграрии смогли реализовать больше 30 тысяч тонн продукции.

Больше 12 тысяч агроярмарок с начала 2023 года прошло в крупных городах и районах Крыма. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. За этот период крымские аграрии смогли реализовать больше 30 тысяч тонн сельхозпродукции.

В течение года сельхозярмарки проходили и в крымской столице. На пяти локациях минсельхозом Крыма было организовано больше 80 таких мероприятий. Около сотни аграриев со всех уголков полуострова еженедельно привозили, выращенные овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, а также продукты переработки. В этом году агроярмарки продолжаются. В Симферополе, например, первая в 2023 году праздничная сельхозярмарка прошла в День народного единства. На ней аграрии реализовали больше 45 тонн собственной продукции, — прокомментировала первый замминистра.

Алиме Зарединова также отметила, что ближайшие сельхозярмарки в крымской столице пройдут 3 и 17 февраля с 7.00 до 14.00 на трех локациях: ул. Севастопольская 80/3, ул. Киевская 177 и ул. Кечкеметская/ Б. Куна.

Узнайте больше:  На сельхозярмарках ЮБК - мёд, свежие фрукты и овощи

С планом-графиком проведения ярмарочных мероприятий на территории Республики Крым на январь 2024 года можно ознакомиться по ссылке.

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