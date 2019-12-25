В Крым будут ходить поезда из девяти российских городов

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что в 2020 году в Крым будут ходить поезда не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но еще из 7 российских городов.

Мы сейчас вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь различных направлений из городов России. Но это пока только планы, я думаю, что в ближайшее время мы доработаем эту историю, — сказала Догузова.

Она не назвала предполагаемые направления, но изначально в планах были точно Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург…

Кроме того, Ростуризм ожидает рост туристического потока в Крым после открытия пассажирского железнодорожного сообщения с полуостровом.

Мы приблизительно говорим о 20% росте турпотока, — уточнила Догузова.

Напомним, 23 декабря официально было открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь. Причем вне зависимости от спроса (заполнения составов).