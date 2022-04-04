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В Крым налажены стабильные поставки продукции из Херсонской области
Фото: ВК

В Крым налажены стабильные поставки продукции из Херсонской области

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:26 04.04.2022

Однако «борщевой набор» пока не подешевел.

В Республику Крым налажены стабильные поставки продукции из Херсонской области. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

На сегодня у нас нет недостатка в продукции «борщевого набора». И, чтобы стабилизировать цены, налажены поставки продукции из Херсонской области. Мониторинг цен на продукцию продолжается. Охвачена большая часть торговых объектов. По многим видам продукции ценовая ситуация стабилизировалась, но всё ещё наблюдается небольшой рост на овощи «борщевого набора»: свёкла, морковь, картофель, капуста. В первую очередь, это связано с тем, что заканчиваются запасы сельхозтоваропроизводителей, которые выращивали эту продукцию в Республике, а также в эту цену вкладываются затраты на хранение, — подчеркнула врио министра.

По информации Алиме Зарединовой, правительство Республики добилось снижения ажиотажного спроса на сахар и гречку путем организации стабильных поставок по фиксированным ценам из Алтайского края и Кубани, благодаря чему стабилизировались цены на сетевую и несетевую розницу.

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Также, действенными мерами по стабилизации цен являются ярмарочные мероприятия. Цены на них значительно ниже, чем даже рекомендуемые минпромом РК. Все эти мероприятия дают значительный эффект.


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