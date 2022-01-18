 В Крым поступило 43 новых автомобиля скорой медицинской помощи

Сегодня на территории Международного аэропорта «Симферополь» заведующим станций скорой медицинской помощи Республики Крым переданы ключи от 43 новых автомобилей на базе микроавтобуса «Ford Transit».

Всего для ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» в 2021 году было закуплено 186 машин общей стоимостью 997 млн рублей. 109 автомобилей были поставлены в декабре прошлого года, остальная часть поступит в первом квартале этого года, — уточнили в минздраве РК.

Машины приобретены по ведомственной целевой программе «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

Закупленный автотранспорт позволит заменить устаревшие кареты «скорой помощи» и обновить автопарк Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Уже сегодня новые машины выйдут на линию.

Комплектация приобретенных автомобилей позволит бригадам «скорой помощи» оказывать экстренную медицинскую помощь населению с наибольшей эффективностью. Салоны машин оснащены современнейшим оборудованием, необходимым для работы медиков. Внутри автомобилей созданы комфортные условия не только для экипажей, но и для больных, установлена специализированная мебель, кондиционеры, обогреватели, — рассказали в республиканском министерстве здравоохранения.

Отмечается, что приобретение нового автотранспорта позволит повысить качество и доступность экстренной медицинской помощи в Крыму.

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