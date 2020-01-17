В Крым прибудут делегации ЛНР и ДНР, чтобы напомнить об исторической Переяславской раде

В субботу, 18 января, в столице Крыма состоится митинг к 366-й годовщине Переяславской рады. В мероприятии примут участие официальные лица Республики Крым, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, руководители администрации Симферополя, представители казачества, народного ополчения Крыма и общественности. Мероприятие начнется в 10:00 у памятника Богдану Хмельницкому (на перекрестке улиц Б. Хмельницкого и Декабристов).

В этот день Симферополь с официальном визитом посетят делегации Донецкой и Луганской народных республик во главе с председателем Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой и зампредседателя Народного Совета ЛНР Олегом Ковалем. В частности, они также примут участие в митинге к 366-й годовщине Переяславской рады.

Напомним, одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоят имя погибшего лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Наименование одной из улиц Симферополя в честь Александра Захарченко станет данью памяти о тех страницах нашей общей истории, которые связаны с Крымской и Русской весной. Этот человек навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах настоящим героем и патриотом, беззаветно преданным своей Родине, которой жители Донбасса так же, как и крымчане, называют Россию, — отметил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Депутат также примет участие в памятных мероприятиях в Симферополе.

Фото: страница А.Козенко в Facebook.