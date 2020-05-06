В крымские банки поступило свыше 2,5 тысяч заявок от физлиц на реструктуризацию кредитных договоров

В крымские банки от физических лиц поступило 2 567 заявок на реструктуризацию кредитных договоров. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

В апреле в крымские банки от физических лиц поступило 2 567 заявок на реструктуризацию кредитных договоров. Общая сумма кредитов, по которым предоставлены кредитные каникулы физическим лицам, составляет почти 185,3 млн. рублей, ­– сообщила Ирина Кивико.

Вице-премьер добавила, что субъектами малого и среднего предпринимательства направлено 790 заявок на предоставление кредитных каникул. Более 70% из них рассмотрено и одобрено. Кредитные каникулы предоставлены на сумму порядка 1,1 млрд. рублей.

Реструктуризация кредитов проводится банками как в рамках Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» так и в рамках собственных программ.

Банки также предоставляют кредитование под 0% для выдачи заработной платы. Количество обращений субъектов МСП оставило 1162 заявки. Размер предоставленных кредитов составляет около 924 млн. рублей.