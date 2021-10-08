В крымских поселках Николаевка и Багерово открыты пункты базирования бригад «Скорой помощи»

В пгт. Багерово Ленинского района состоялось открытие нового пункта постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи. Модульное здание установлено в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Ранее бригады «Скорой помощи» располагались в арендованном помещении.

Новый пункт постоянного базирования бригад «Скорой помощи» соответствует требованиям российского законодательства. К зданию подключены все необходимые инженерные коммуникации, выполнено благоустройство прилегающей территории. Имеются помещения для персонала — комнаты для отдыха сотрудников и предрейсового и послерейсового осмотра водителей, столовая, раздевалка, санузел, душевая, комната хранения инвентаря. Кроме того, есть бокс со смотровой ямой для автомобилей СМП, — сообщили в минздраве РК.

В пгт. Николаевка Симферопольского пункт постоянного базирования бригад «Скорой помощи» возобновил свою работу после капремонта.

Капитальный ремонт данного объекта реализован в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

В ходе капитального ремонта здания и благоустройства территории были заменены коммуникации и выполнены отделочные работы, произведен ремонт фасада, установлен теневой навес для автомобиля скорой медицинской помощи, обустроена прилегающая территория. Пункт постоянного базирования укомплектован новой мебелью и оборудованием, — отметили в минздраве РК.

Отмечается, что и новый, и отремонтированный пункты «Скорой помощи» позволят улучшить условия труда медицинских работников.

Фото: минздрав РК