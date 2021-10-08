Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | В крымских поселках Николаевка и Багерово открыты пункты базирования бригад «Скорой помощи»

crimeapress_news

реклама в крыму
В крымских поселках Николаевка и Багерово открыты пункты базирования бригад «Скорой помощи»

В крымских поселках Николаевка и Багерово открыты пункты базирования бригад «Скорой помощи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 21:01 08.10.2021

В пгт. Багерово Ленинского района состоялось открытие нового пункта постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи. Модульное здание установлено в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Ранее бригады «Скорой помощи» располагались в арендованном помещении.

Новый пункт постоянного базирования бригад «Скорой помощи» соответствует требованиям российского законодательства. К зданию подключены все необходимые инженерные коммуникации, выполнено благоустройство прилегающей территории. Имеются помещения для персонала — комнаты для отдыха сотрудников и предрейсового и послерейсового осмотра водителей, столовая, раздевалка, санузел, душевая, комната хранения инвентаря. Кроме того, есть бокс со смотровой ямой для автомобилей СМП, — сообщили в минздраве РК.

В пгт. Николаевка Симферопольского пункт постоянного базирования бригад «Скорой помощи» возобновил свою работу после капремонта.

Капитальный ремонт данного объекта реализован в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

В ходе капитального ремонта здания и благоустройства территории были заменены коммуникации и выполнены отделочные работы, произведен ремонт фасада, установлен теневой навес для автомобиля скорой медицинской помощи, обустроена прилегающая территория. Пункт постоянного базирования укомплектован новой мебелью и оборудованием, — отметили в минздраве РК.

Отмечается, что и новый, и отремонтированный пункты «Скорой помощи» позволят улучшить условия труда медицинских работников.

В крымских поселках Николаевка и Багерово открыты пункты базирования бригад «Скорой помощи»

Фото: минздрав РК

В крымских поселках Николаевка и Багерово открыты пункты базирования бригад «Скорой помощи»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.