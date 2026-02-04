В крымских реках зафиксировали превышение норм химического загрязнения

Превышение концентраций азота аммонийного было выявлено в створе реки Салгир в селе Двуречье. Превышения концентраций азота нитритного были выявлены в створах рек Таракташ (г. Судак), Салгир (Двуречье и на 100 метров ниже и на 7 километров выше поселка Грэсовский), Малого Салгира в черте Симферополя, — говорится в результатах проведенного исследования.

Также в некоторых пробах было превышено содержание органических веществ – на реках Салгир выше и ниже поселка Грэсовский и в районе села Двуречье, а также в черте города Симферополь и на реке Биюк-Карасу (0,5 км выше Белогорска).

Кроме того, в створе Салгира в селе Двуречье была превышена концентрация фосфатного фосфора, сообщили в организации.

Превышения концентраций биологического потребления кислорода (БПК5) были отмечены в створах рек Таракташ (Судак), Ускут (Приветное), Биюк-Карасу (0,7 км ниже Белогорска), Салгир (село Двуречье), Малый Салгир (в черте Симферополь), — гласят данные отчета.

На территории Республики наблюдения за качеством поверхностных вод по гидрохимическим показателям осуществляется на 14 водотоках и шести водоемах, в 22 пунктах.

Для оценки загрязненности природной воды в Росгидромете в качестве норматива используются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Поверхностные воды могут загрязняться аммонием из-за стоков, содержащих хозяйственные и бытовые отходы. При повышенном содержании аммония санитарное состояние водоема резко ухудшается, сокращается численность рыб. Грунтовые воды с уровнем аммонийного азота, превышающим ПДК, становятся непригодными к использованию в быту, говорят экологи.

источник: РИА Новости Крым