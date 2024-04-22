В крымских школах и колледжах в рамках «Разговоров о важном» студотряды провели уроки на тему труда

22 апреля по всей стране в школах и средних профессиональных учебных заведениях в рамках «Разговоров о важном» проходит урок по теме труда. На уроке обучающимся рассказали о том, как школьникам и студентам выбрать профессию и получить первый трудовой опыт. В Республике Крым урок проходит под патронатом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Партнером проведения уроков труда выступают Российские студенческие отряды. Студотрядовцы совместно с учителями рассказали подросткам как можно пройти бесплатное обучение по рабочей специальности или профессии служащего и какие возможности открываются у подростков через трудовую деятельность в студотрядовском движении.

Всероссийский урок труда – это не просто знакомство с профессиями, это возможность для каждого учащегося почувствовать свою значимость и востребованность в будущем. Мы стремимся показать молодым людям, что труд – это не только обязанность, но и большая возможность для самореализации и развития. Работа в Российских студенческих отрядах дает ребятам уникальный опыт и навыки, которые будут способствовать их успешной профессиональной деятельности в будущем, – рассказала руководитель направления трудовых отрядов подростков Крымского регионального отделения РСО Арина Миронова.

Мероприятие проводится в преддверии празднования 1 мая. Урок труда с Российскими студенческими отрядами проходит в 40000 школ в 89 регионах страны, занятия проводят педагоги и представители студотрядовского движения.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»