В Госдуме призывают Центробанк снизить ключевую ставку. И значительно

При крайне высокой ключевой ставке закредитованность населения стремительно растёт, отметил Парфёнов. При этом многие граждане в сложных финансовых условиях оформляют микрозаймы.

Одновременно растёт число банкротств физлиц. В первом полугодии количество россиян, признанных банкротами, увеличилось на 17% и приблизилось к 200 тысячам, подчеркнул депутат. Эти и другие негативные факторы обосновывают необходимостью борьбы с инфляцией. Ради этого регулятор повышает ключевую ставку. Но это не выход, поскольку ключевая ставка только в некоторой степени влияет на инфляцию, отметил Парфёнов. По его мнению, стимулирование выпуска реальной продукции, которое насытит рынок потребительских товаров и позволит снизить ценовое давление, дало бы лучший эффект.

Депутат призывает главу Центробанка серьёзно пересмотреть подходы. Нужно сократить поддержку банков и дать населению и реальному сектору экономики больше возможностей. Это возможно при низкой ключевой ставке — на уровне 4—7%.

Ранее в Центробанке заявили, что при ключевой ставке 7,5% ипотека не подешевеет, а инфляция станет двузначной. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин уверен, что ЦБ должен был быстрее ужесточать денежно-кредитную политику.

Напомним, в сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Следующее заседание совета директоров Центробанка пройдёт сегодня, 25 октября. Это будет опорное заседание, на котором регулятор представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Участники рынка ожидают, что ЦБ повысит ставку на 1−2 п. п.

Согласно базовому сценарию Банка России, ключевая ставка снизится до 7,5–8,5% годовых не ранее 2027 года.

источник: ЦИАН