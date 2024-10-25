В Госдуме призывают Центробанк снизить ключевую ставку. И значительно

В Госдуме призвали Центробанкк отказаться от дальнейшего повышения ключевой ставки и перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Депутат Госдумы Денис Парфёнов направил такое предложение председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. По его мнению, ЦБ следует рассмотреть возможность существенного снижения ключевой ставки.
При крайне высокой ключевой ставке закредитованность населения стремительно растёт, отметил Парфёнов. При этом многие граждане в сложных финансовых условиях оформляют микрозаймы.
Одновременно растёт число банкротств физлиц. В первом полугодии количество россиян, признанных банкротами, увеличилось на 17% и приблизилось к 200 тысячам, подчеркнул депутат. Эти и другие негативные факторы обосновывают необходимостью борьбы с инфляцией. Ради этого регулятор повышает ключевую ставку. Но это не выход, поскольку ключевая ставка только в некоторой степени влияет на инфляцию, отметил Парфёнов. По его мнению, стимулирование выпуска реальной продукции, которое насытит рынок потребительских товаров и позволит снизить ценовое давление, дало бы лучший эффект.
Депутат призывает главу Центробанка серьёзно пересмотреть подходы. Нужно сократить поддержку банков и дать населению и реальному сектору экономики больше возможностей. Это возможно при низкой ключевой ставке — на уровне 4—7%.
Ранее в Центробанке заявили, что при ключевой ставке 7,5% ипотека не подешевеет, а инфляция станет двузначной. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин уверен, что ЦБ должен был быстрее ужесточать денежно-кредитную политику.
Напомним, в сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Следующее заседание совета директоров Центробанка пройдёт сегодня, 25 октября. Это будет опорное заседание, на котором регулятор представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Участники рынка ожидают, что ЦБ повысит ставку на 1−2 п. п.
Согласно базовому сценарию Банка России, ключевая ставка снизится до 7,5–8,5% годовых не ранее 2027 года.
источник: ЦИАН
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и России
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и России