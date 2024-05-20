Случаи бывают разные: арендаторы начали включать в страховки риск диверсий

По оценкам страховщиков, уровень охвата страхованием в сегменте достаточно высокий — не только в крупных городах, но и в целом по стране. Это связано с тем, что коммерческие объекты часто являются залоговым обеспечением по кредитам банков, поэтому страхование для них обязательно.

Спрос на страхование со стороны владельцев объектов коммерческой недвижимости и арендаторов остается стабильным.

Сразу после теракта в «Крокус Сити Холле» был некоторый незначительный рост спроса на страхование, но сказать, что он существенно изменился, нельзя. Однако надо отметить, что от основных имущественных рисков (пожар, залив, противоправные действия третьих лиц) большая часть ТЦ были застрахованы и до теракта, — рассказала председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.

Начальник управления андеррайтинга по страхованию имущества юридических лиц СК «Согласие» Кирилл Обухов отметил, что крупные страховые события, происходящие на рынке, стимулируют компании в моменте подумать о страховании: в период одной-двух недель после крупного убытка происходит значительный рост запросов на получение условий страхования, но в заключенные договоры данные запросы не перерастают.

Мы не заметили изменений в спросе на страхование со стороны владельцев торговых центров и их арендаторов после теракта, — сказал и начальник управления страхования ответственности «Ингосстраха» Дмитрий Шишкин.

По словам Якуниной, общегражданская ответственность застрахована у небольшой доли ТЦ. Законопроект об обязательном страховании ответственности владельцев объектов массового скопления людей может быть подготовлен к лету, сообщал ранее президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. В ЦБ отмечали, что за счет предстраховой оценки этот инструмент может стимулировать владельцев повышать безопасность на своих объектах.

источник: «Российская газета»