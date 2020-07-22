В крымской столице стартует масштабное благоустройство

Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя выделено 896,5 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Департамента финансов администрации крымской столицы Виктория Надолинская.

В рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым выделены средства в размере 896,5 миллионов рублей. Денежные средства будут направлены на следующие цели: благоустройство общественных территорий — 444,2 миллионов рублей, благоустройство дворовых территорий — 391,9 миллионов рублей, обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО -12,9 миллионов рублей, установку остановочных павильонов — 12,5 миллионов рублей, а также на разработку проектно-сметной документации — 35,0 миллионов рублей, — отметила Виктория Надолинская.

Она добавила, что средства в полном объеме уже доведены департаменту городского хозяйства администрации для выполнения работ по реализации указанных мероприятий. В ближайшее время будут заключены контракты на выполнение работ с единым поставщиком.

Сообщается, что в крымской столице, в рамках плана по благоустройству и озеленению продолжатся работы по высадке цветов, кустарников и деревьев на транспортных кольцах.

С приходом осени, как только наступит благоприятный период для высадки зеленых насаждений, мы продолжим работу по озеленению транспортных колец и приступим к высадке кустарников и деревьев. Так, будет приведено в порядок транспортное кольцо на перекрестке с круговым движением на площади имени Веры Роик, — рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.

По ее словам, в городе на постоянной основе ведутся работы по санитарной очистке территории и благоустройству общественных пространств. До конца текущего года планируется завершить озеленение разделительного треугольника транспортной развязки на улице Киевская и площади Советской Конституции (в районе гостиницы «Москва»). Помимо этого, будет приведено в порядок транспортное кольцо на перекрестке с круговым движением на улицах Желябова, Южная и Авиационная (в районе гостиницы «Спортивная»).

В следующем году будут благоустроены зоны на транспортной развязке улиц Воровского, Шмидта и Ленина, разделительные треугольники на улицах Гагарина и Ким, на площади Амет-Хана Султана. Наряду с этим, проведем озеленение транспортного кольца на улице 60 лет Октября и Русская, — уточнила Елена Проценко.

При этом глава крымской столицы отметила, что перед началом работ для каждого объекта разрабатывается индивидуальная «зеленая композиция».

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.