Такой конкурс проводится в Крыму впервые.

В крымском парламенте наградили победителей конкурса школьных музеев, который парламентарии учредили в этом году. Мало того, принято решение о его ежегодном проведении среди образовательных учреждений Республики.

По словам председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова, «главная цель инициативы — дать дополнительный импульс для развития школьных музеев, подтолкнуть детей к более глубокому изучению истории родного края, воспитать у подрастающего поколения любовь и уважение к своей малой родине, к Крыму и России».

Посещая во время рабочих поездок образовательные учреждения, поразил тот факт, что музеи в них созданы не формально, в них чувствуется энтузиазм и жизнь. Крым обладает большим объемом исторической памяти, и создание таких музеев, не имеющих высоких технологий, порой расположенных даже в коридорах учебных учреждений, — именно то, что нужно нашим детям. В музеях представлены экспозиции, посвященные не только Великой Отечественной войне и послевоенному восстановлению, но и Гражданской войне, в них также находит отражение история современного Крыма, — отметил спикер крымского парламента, пожелав всем лауреатам дальнейших творческих успехов и побед.

Всего на конкурс поступили 202 заявки из 155 школ и 4 учреждений среднего профессионального образования. Конкурс проводился в четырех номинациях, в каждой из которых насчитывалось более 50 работ.

Лауреаты получили дипломы и денежные премии в двух номинациях: «Эстетика школьного музея» и «Поисково-исследовательская работа школьного музея»: за I место — 500 тыс. рублей, за II – 200 тыс. рублей и III – 100 тыс. рублей. Призерам номинаций «Лучший руководитель школьного музея» и «Лучший экскурсовод школьного музея» вручили ценные подарки.

Перечислим победителей.

В номинации «Эстетика школьного музея»:

I место — военно-исторический музей «Поиск» МБОУ «Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № 1 «Школа-гимназия» имени братьев-партизан Стояновых» Кировского района;

II место — образцовый народный музей Боевой Славы 97-го отдельного мото-штурмового инженерно-саперного Керченского ордена Красной звезды батальона 15-го Гвардейского отдельного мото-штурмового инженерно-саперного Дрезденского батальона МБОУ «Школа №11 имени Серго Орджоникидзе» города Керчи;

III место — школьный музей творческого наследия В.И. Даля МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района.

В номинации «Поисково-исследовательская работа школьного музея»:

I место — музей Боевой Славы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия им. Андреева Н.Р.» города Бахчисарай.

II место – музей истории Боевой и Трудовой славы села Константиновка МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района.

III место – Историко-краеведческий музей МБОУ «Литвиненковская средняя школа» Белогорского района.

В номинации «Лучший руководитель школьного музея»:

I место – Бышук Светлана Владимировна – руководитель музея «Семейная реликвия. Помним. Гордимся. Храним» МБОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» муниципального образования городской округ Симферополь;

II место – Черёмушкина Людмила Викторовна, руководитель музея «Родной край» МБОУ «Ильинская средняя школа имени Маслова Ивана Васильевича» Сакского района;

III место – Параход Лилия Борисовна, руководитель Краеведческого музея МБОУ «Кумовская школа имени кавалера ордена Мужества Д. Лошатецкого» Раздольненского района и Минаева Эльвина Раильевна, руководитель комнаты боевой и трудовой славы «Уважая прошлое, ценим настоящее» МБОУ «Калининская школа имени М.К. Чупилко» Красногвардейского района.

В номинации «Лучший экскурсовод школьного музея»:

I место — Реут Платон Сергеевич, активист Музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 17 города Евпатории Республики Крым»;

II место — Ефименко Александра Александровна, Просвирин Ян Александрович, Лещенко Ангелина Витальевна — активисты Музея истории Ливадии в истории ее школы МБОУ «Ливадийская средняя школа имени Героя Советского Союза П.А. Рассадкина» города Ялта;

III место – Дорофеева Дарина Максимовна, активист Музея партизанской славы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» города Симферополь.

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета РК.