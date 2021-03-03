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В крымском парламенте напомнили о годовщине Всероссийской акции «Мы вместе»
Фото: мывместе.рф

В крымском парламенте напомнили о годовщине Всероссийской акции «Мы вместе»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:18 03.03.2021

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс напомнил о годовщине с момента старта Всероссийской акции «Мы вместе», объединившей добровольцев в стремлении оказать нуждающимся в период пандемии людям необходимой помощи.

Волонтеры Республики провели ряд мероприятий, приуроченных к этой дате, передав тонну фруктов в региональные лечебные и социальные учреждения. Кроме того, для воспитанников Феодосийского межрегионального социально-реабилитационного центра организовали тематический праздник с играми и конкурсами, – рассказал Ефим Фикс.

По его словам, что в рамках акции «Спасибо врачам», депутаты за минувшую неделю передали 363 горячих обеда врачам, работающим в «красной зоне».

По заявкам медучреждений был осуществлён 61 выезд участковых врачей к амбулаторным больным на автомобилях, предоставленных парламентариями, и доставлены медикаменты для 79 пациентов, проходящих лечение на дому, – подытожил парламентарий.

Накануне депутаты крымского парламента передали в Республиканскую детскую клиническую больницу средства гигиены, дезинфекции и первой необходимости.

В крымском парламенте напомнили о годовщине Всероссийской акции «Мы вместе»

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