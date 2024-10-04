В крымском парламенте обсудили вопрос о написании нового гимна Республики

Первый заместитель председателя Госсовета РК Сергей Цеков провел совещание по вопросу создания нового гимна Республики Крым. На совещании присутствовали заместитель председателя Совета министров РК Михаил Назаров, заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко, члены Президиума крымского парламента, министр культуры РК Татьяна Манежина, депутаты, представители Крымского федерального университета, а также главный редактор «Крымской правды» Михаил Бахарев.

Инициатива обновления символов Республики, а именно создание нового гимна, принадлежит руководству Крыма.

Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой. Он сыграл свою историческую роль, но новые реалии, по понятным и естественным причинам, гимн не отражает, — отмечал ранее глава парламента Владимир Константинов.

По словам Сергея Цекова, действующий гимн, созданный ещё в период, когда Крым был частью Украины, не в полной мере отражает исторический героизм, мужество и патриотизм крымчан. Также не находят своего отражения великие события Крымской весны и воссоединение Крыма с Россией.

По итогам совещания было принято решение о создании комиссии для разработки гимна и организации творческого конкурса, положение о котором поручено подготовить министерству культуры РК и профильному комитету Госсовета.

Напомним Гимн Крыма был утвержден постановлением республиканского парламента (тогда — Верховного Совета АР Крым) еще 18 октября 2000 года и подтверждён законом Республики Крым 5 июня 2014 года. Композитор — Алемдар Караманов, автор текста — Ольга Голубева. Слова гимна были выбраны специальной комиссией, в которую входил и автор музыки. Всего на конкурс было представлено более 60 вариантов. Напомним текст гимна: