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В крымском парламенте согласовали кандидатуру еще одного вице-премьера республиканского Совмина
Фото: газета «Республика молодая»

В крымском парламенте согласовали кандидатуру еще одного вице-премьера республиканского Совмина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:33 11.11.2020

В крымском парламенте прошло заочное голосование путем опроса депутатов. Как отметила вице-спикер, глава Счетной комиссии Госсовета РК Алла Пономаренко, поступило 74 подписных листа заочного голосования народных избранников.

Так, депутаты согласовали назначение Михаила Назарова на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. «За» это решение высказались 67 парламентариев, «против» — 0, воздержались от голосования — 7.

Согласовать назначение Назарова Михаила Анатольевича на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым, – сказано в тексте постановления.

Уроженец Ярославской области, Михаил Назаров с 2014 по 2019 годы возглавлял крымское управление Следственного комитета, с декабря 2019 года – руководил управлением минюста РФ по Республике Крым.

Назаров станет девятым (!) вице-премьером в составе крымского Совмина.

В крымском парламенте согласовали кандидатуру еще одного вице-премьера республиканского Совмина

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