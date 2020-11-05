В крымском парламенте создана группа по контролю температурного режима в школах и детсадах

В крымском парламенте создана мониторинговая группа для непосредственного контроля температурного режима в объектах социальной инфраструктуры, в первую очередь, школах и детских садах республики. Об этом заявил заместитель главы Госсовета РК Владимир Бобков.

По словам вице-спикера, группа, которую он возглавляет, выезжает в муниципалитеты региона, чтобы лично проконтролировать ситуацию и избежать искажения информации, получаемой из городов и районов. Первыми, где был проведен мониторинг, стали Сакский и Красногвардейский районы.

Владимир Бобков пояснил, что эти муниципалитеты выбраны не случайно. Именно там находятся образовательные учреждения, которые системно испытывали трудности с соблюдением температурного режима в классах и коридорах в течение прошлого отопительного сезона.

В Сакском районе во всех посещенных объектах системы отопления работают, тепло в учебные классы поступает. В ранее проблемных объектах – школах в селах Сизовка и Зерновое – все неисправности устранены. В первом случае, была увеличена мощность электрокотла, во втором – проведены пуско-наладочные работы, закуплено топливо, — рассказал Владимир Бобков.

Не так успешно, по словам зампреда Госсовета, сложилась ситуация в Красногвардейском районе.

Несмотря на то, что во всех проверенных образовательных учреждениях запущено отопление, отдельные из них оставляют опасения. Так, в школах в селе Удачное и Миролюбовка еще с прошлого года сохранилась проблема с пришедшими в негодность оконными блоками. В детском саду «Родничок» в поселке Красногвардейское не были проведены работы по модернизации системы отопления. Если в кратчайшие сроки не предпринять шагов по решению этих вопросов, то дети будут мерзнуть, — отметил вице-спикер.

По его словам, мониторинговая группа продолжит работу в других муниципалитетах Крыма.

Пока же ситуация по Республике такова: в 511 образовательных учреждениях Крыма отопительный сезон стартовал. 20 учреждений включены в зону особого контроля: это 13 школ, 4 детских сада и 3 учебно-воспитательных комплекса. В них была зафиксирована температура воздуха плюс 17 градусов и ниже, несмотря на полностью запущенную систему отопления. Среди них повышенного внимания требует детский сад «Аленушка» в Симферополе, Кировская школа-гимназия № 2 в поселке Кировское, детский сад № 1 «Аленушка» и школа № 1 в поселке Октябрьское Красногвардейского района, а также Кукушкинская школа-детский сад в Раздольненском районе.