В крымском поселке Нижнегорский открылся парк Героев  

В поселке Нижнегорский состоялось торжественное открытие парка Героев — защитников Отечества. В церемонии открытия приняли участие председатель Госсовета РК Владимир Константинов, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, депутат Госдумы Константин Бахарев, руководство Нижнегорского района и местные жители.

Капитальный ремонт общественной территории осуществлён в рамках Соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма по Государственной программе Республики Крым «Формирование современной городской среды». На проект потрачено 20 млн рублей.

Спикер крымского парламента поздравил нижнегорцев с открытием парка и выразил надежду, что проект будет оценен и востребован людьми.

Сегодня мы рассматриваем такие прорывные проекты не только как достижение, но и как и начало большой созидательной работы. Развитие и благоустройство инфраструктуры сельских поселений Нижнегорского района будет продолжено, — сказал Владимир Константинов.

На обновленной территории парка установлены детские и спортивные площадки, уложена новая тротуарная плитка, создана сеть прогулочных дорожек, а также установлены скамейки, урны, уличные фонари и военно-патриотические объекты.