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В крымском поселке Новоозерное открыли памятную доску моряку-подводнику Константину Сомову

В крымском поселке Новоозерное открыли памятную доску моряку-подводнику Константину Сомову

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 12:07 18.03.2020

17 марта в крымском поселке Новоозерное, на территории школы открыли памятную доску Герою России, капитану первого ранга Константину Сомову, погибшему 1 июля 2019 года на подлодке «Лошарик». Тогда на глубоководном аппарате АС-31 во время научно-исследовательской миссии в Баренцевом море произошёл пожар, который унёс жизни 14 моряков-подводников.

В крымском поселке Новоозерное открыли памятную доску моряку-подводнику Константину Сомову

Константин Сомов родился в 1970 году в семье военно-морского офицера. Учился в Новоозерновской школе, после службы в Вооруженных Силах СССР, он поступил в Каспийское высшее военно-морское Краснознамённое училище имени Кирова. А службу проходил в/ч, подчинённой Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны РФ.

В крымском поселке Новоозерное открыли памятную доску моряку-подводнику Константину Сомову

На мероприятии присутствовали вдова Татьяна и дочь Анастасия  Сомовы, военнослужащие воинских частей, представители ветеранских организаций, юнармейцы, ученики кадетского класса, жители пгт. Новоозерное. Память Героя России почтили минутой молчания и троекратным залпом из боевого оружия.

В крымском поселке Новоозерное открыли памятную доску моряку-подводнику Константину Сомову

Во время службы капитан первого ранга участвовал, в частности, в сложных подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины. За свои заслуги был награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней и другими. Татьяна Сомова передала копии государственных наград, фотографии и личные вещи своего супруга в школьный музей.

В крымском поселке Новоозерное открыли памятную доску моряку-подводнику Константину Сомову

 

В крымском поселке Новоозерное открыли памятную доску моряку-подводнику Константину Сомову

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