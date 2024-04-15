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В крымском селе Хмелево началось строительство мечети
фото: пресс-служба ДУМК

В крымском селе Хмелево началось строительство мечети

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:02 15.04.2024

В селе Хмелево (Садыр Багъай) Черноморского района началось строительство мечети. Как рассказал Главный имам Черноморского района Леман Абдураманов, жители села долгие годы ждали этого события.

В эти праздничные дни сбываются мечты мусульман Садыр Багъая, они начали строить долгожданную мечеть. Мы все вмести начали с закладки фундамента культового объекта, и по воле Всевышнего вместе совершим первый намаз в ней, — цитирует пресс-служба ДУМК Лемана Абдураманова.

Районный имам поблагодарил Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият) за оказываемую поддержку и оформлению необходимых документов.

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Леман Абдураманов также обратился к неравнодушным соотечественникам, кто желает оказать посильную помощь в строительство мечети и призвал присоединиться.

источник: пресс-служба ДУМК

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