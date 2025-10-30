Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В крымском селе Восточное строят мечеть
Новости Республики
В крымском селе Восточное строят мечеть
фото: пресс-служба ДУМК

В крымском селе Восточное строят мечеть

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:19 30.10.2025

В селе Восточное Советского района заложено основание новой мечети. На мероприятие собрались жители села и соседних населенных пунктов. В начале церемонии прочитали дуа, после чего заместитель Муфтия Крыма Эмир-Асан Умеров передал приветствие от имени Муфтия Хаджи Эмирали Аблаева.

Мечеть — это не просто молитвенный дом, это центр духовной жизни, места для общения и поддержки общины. Мы надеемся, что это культовое сооружение станет важным для всех нас, местом, где будут укрепляться наши традиции и ценности, — подчеркнул Эмир-Асан Умеров.

Главный имам района Мустафа Мустафаев поблагодарил всех собравшихся за участие в этом важном событии и поздравил сельчан с началом строительства.

В селе проживает 65 семей крымских татар, что составляет более половины населения. Новая мечеть будет рассчитана на 100 человек.

Узнайте больше:  28 и 29 октября на Земле ожидаются магнитные бури

На мероприятии также присутствовали уважаемые гости, Председатель Советского районного совета Виктория Грицай, глава Ильичёвского сельсовета Татьяна Левененко, председатель мусульманских общин района Эдем Умеров, заведующий сектором по межнациональным отношениям МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым» Эдем Аблязов, имамы района и другие представители общины.

После заливки фундамента участники праздника отметили событие угощениями, что добавило атмосферу единства и радости на этом значимом для всей общины событии.

источник: пресс-служба ДУМК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x