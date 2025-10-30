В крымском селе Восточное строят мечеть

В селе Восточное Советского района заложено основание новой мечети. На мероприятие собрались жители села и соседних населенных пунктов. В начале церемонии прочитали дуа, после чего заместитель Муфтия Крыма Эмир-Асан Умеров передал приветствие от имени Муфтия Хаджи Эмирали Аблаева.

