В крымском селе Восточное строят мечеть

Мечеть — это не просто молитвенный дом, это центр духовной жизни, места для общения и поддержки общины. Мы надеемся, что это культовое сооружение станет важным для всех нас, местом, где будут укрепляться наши традиции и ценности, — подчеркнул Эмир-Асан Умеров.
Главный имам района Мустафа Мустафаев поблагодарил всех собравшихся за участие в этом важном событии и поздравил сельчан с началом строительства.
В селе проживает 65 семей крымских татар, что составляет более половины населения. Новая мечеть будет рассчитана на 100 человек.
На мероприятии также присутствовали уважаемые гости, Председатель Советского районного совета Виктория Грицай, глава Ильичёвского сельсовета Татьяна Левененко, председатель мусульманских общин района Эдем Умеров, заведующий сектором по межнациональным отношениям МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым» Эдем Аблязов, имамы района и другие представители общины.
После заливки фундамента участники праздника отметили событие угощениями, что добавило атмосферу единства и радости на этом значимом для всей общины событии.
источник: пресс-служба ДУМК
С тегами: религии Крыма