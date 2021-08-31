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В Крыму 1 сентября проведут бесплатные экскурсии для детей

В Крыму 1 сентября проведут бесплатные экскурсии для детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 31.08.2021

В Крыму 1 сентября для детей организованы бесплатные экскурсии и праздничные программы. Министерство курортов и туризма РК ко Дню знаний пригласило интерактивные парки и музеи организовать для крымских школьников праздник. К праздничным мероприятиям подключились туробъекты, предлагая, как свободный вход, так и скидки до 50%.

Бесплатные экскурсии и праздничные программы проведут в парках развлечений «Парк миниатюр» в Евпатории, Алуште и Бахчисарае, в «Алуштинском аквариуме», Ялтинском крокодиляриуме», Галерее иллюзий и Action Park «Пандориум». По условиям акции родители могут привести с собой двух детей бесплатно, оплатив собственное посещение согласно тарифу.

Научно-развлекательный центр «Страж империи» приглашает детей в возрасте до 5 лет бесплатно, до 15 лет – со скидкой 50%. В парке «Викинг» ждут бесплатно детей в возрасте до 14 лет, если ребенку 13 лет и меньше, то с ним обязательно должен быть сопровождающий, который оплачивает билет по действующему тарифу.

1 сентября в Детском парке в Симферополе состоится праздничная акция, посвященная Дню знаний и началу нового учебного года. Детей ждут аниматоры в костюмах сказочных персонажей, воздушные шары и мыльные пузыри.

Полный список активностей к 1 сентября размещен на Туристическом портале Крыма Travel Crimea.

Фото: официальный сайт «Парк миниатюр» 

В Крыму 1 сентября проведут бесплатные экскурсии для детей

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