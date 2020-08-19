В Крыму — 13 новых случаев заражения коронавирусом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 13 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции. 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 — прибывший из другого субъекта).

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1833 случая новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 115 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1374 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 261 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2694 человека.

Выздоровевших за весь период – 1275 человек. На лечении остаются 509 пациентов. Умерших за весь период – 24 человека (один летальный исход, причиной которого стал COVID-19, был зафиксирован накануне).

По данным ежедневного мониторинга, под медицинским наблюдением в Крыму находятся 1 093 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 12, в стационарах — 817, изолировано в обсерваторы 264 человека.