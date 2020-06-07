В Крыму — 14 (!) новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» о регистрации 14 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 6 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. 9 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 – при лабораторном скрининге здоровых людей, 2 – при обследовании прибывших с территории Украины. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. 11 из 14 выявленных за прошедшие сутки случаев – бессимптомные.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 438 случаев новой коронавирусной инфекции. 33 из них завозные из-за границы, 78 – из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними. 310 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 17 – при лабораторном скрининге здоровых людей.

Сергей Аксёнов во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки призвал всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Также максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ, — отметил Глава Крыма.