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В Крыму 21 марта - праздник тюркских народов Навруз. Организаторы зовут в гости
фото: taksavar (pixabay.com)

В Крыму 21 марта — праздник тюркских народов Навруз. Организаторы зовут в гости

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 20:26 15.03.2021

21 марта 2021 года в Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре (г. Симферополь, ул. Менделеева, д. 5) состоится празднование Навреза – праздника наступления весны у тюркоязычных народов, символизирующего пробуждение природы и начало новой жизни.

Наврез означает «новый день». Его написание и произношение могут различаться в разных странах ‑ Наврез, Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Нооруз и др. Он отмечается в день весеннего равноденствия (21 марта), когда весна окончательно вступает в свои права и наступает пора полевых работ — время забот и надежд земледельца. Праздник Наврез является одним из самых древних на Земле, поэтому в сентябре 2009 г. он был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 г. 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта «Международным днем Навруза», — отмечают в ГБУ РК «Дом дружбы народов».

В программе мероприятия:

12:00 (фойе театра)

  • встреча гостей представителями азербайджанского, крымскотатарского, татарского народов в национальных костюмах и вручение каждому гостю открытки-пожелания;
  • обряд украшения «весеннего дерева» (гости повязывают ленточки, загадав желание. По поверью, если делать это с добрыми, чистыми помыслами оно обязательно сбудется);
  • тематическая фотозона;
  • выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства;
  • выставка-дегустация национальных блюд.

13:00 (зрительный зал)

  • Концертная программа, включающая азербайджанские, казахские, крымскотатарские, татарские, узбекские, таджикские песни и танцы в исполнении крымских творческих коллективов и артистов театра.

Организаторы: Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым, ГБУ РК «Дом дружбы народов», ГАУ РК «Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр».

Приглашаем всех крымчан и гостей полуострова на празднование Навреза! Вход свободный, — подчёркивают организаторы.

В Крыму 21 марта - праздник тюркских народов Навруз. Организаторы зовут в гости

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