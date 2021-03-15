В Крыму 21 марта — праздник тюркских народов Навруз. Организаторы зовут в гости

21 марта 2021 года в Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре (г. Симферополь, ул. Менделеева, д. 5) состоится празднование Навреза – праздника наступления весны у тюркоязычных народов, символизирующего пробуждение природы и начало новой жизни.

Наврез означает «новый день». Его написание и произношение могут различаться в разных странах ‑ Наврез, Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Нооруз и др. Он отмечается в день весеннего равноденствия (21 марта), когда весна окончательно вступает в свои права и наступает пора полевых работ — время забот и надежд земледельца. Праздник Наврез является одним из самых древних на Земле, поэтому в сентябре 2009 г. он был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 г. 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта «Международным днем Навруза», — отмечают в ГБУ РК «Дом дружбы народов».