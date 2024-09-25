В Крыму 25 ветеранов СВО стали депутатами

В Крыму по итогам выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым и представительных органов муниципальных образований мандаты получили 25 участников СВО. Из них четыре человека стали депутатами парламента Республики. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Наш Президент Владимир Владимирович Путин назвал участников СВО, тружеников войны настоящей, подлинной элитой России и отметил, что военнослужащие должны занимать ведущие позиции, в том числе в общественном и муниципальном управлении, — отметил глава парламента Республики. — Крымчане высоко ценят вклад наших бойцов в приближение нашей общей Победы, в сохранение мира и порядка в Крыму. Мы уверены, что в новом статусе участники СВО, на деле доказавшие свою верность Отечеству, продолжат достойно трудиться на благо нашей республики и страны.