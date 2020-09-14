В Крыму 75 новых случаев заражения COVID-19

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 75 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции. 35 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины, — отметил Аксёнов.

Всего на текущий период в Республике зарегистрирован 3 301 случай новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2481 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 602 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 721 человек.

Выздоровевших за весь период – 2 084 человека. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1130 человек. Число умерших за минувшие сутки увеличилось до 42.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 208 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 408 человек, в стационарах — 1627, изолировано в обсерваторы – 173 человека.