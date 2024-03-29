В Крыму 75% самовольно построенных мечетей узаконены

Узаконены почти все мечети — раньше люди самовольно строили мечети и не могли оформить ни их, ни земли, разобраться со всеми документами, чтобы земля и мечети были собственностью Духовного управления мусульман Крыма. На сегодняшний день 75% всех объектов узаконены, земли выделены. Плюс ко всему к этому к мечетям строятся дороги — это бум развития, — сказал Ибраим Ширин.
Он отметил, что при России для крымских татар делают больше, чем когда-либо: «В моем крымско-татарском поселке есть своя мечеть и строится своя школа и свой детский садик. Львиную долю газификации крымско-татарских поселком провели при России, на улицах — асфальт. Проводят канализацию, которой здесь не было. А крымские татары строят свои магазины, устраивают жизнь в поселках — проезжая мимо поселков видно динамку развития за 10 лет. Крымские татары стали намного лучше жить при России»
источник: ТАСС
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С тегами: религии Крыма