В Крыму 75% самовольно построенных мечетей узаконены

75% самовольно построенных в Республике Крым мечетей и земельных участков под ними узаконены. Об этом в беседе с корреспондентом

рассказал председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты Республики Крым, председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан «Герои Крыма» Ибраим Ширин.