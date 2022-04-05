В Крыму адвокаты снова оказывают бесплатную юридическую помощь

Минюст Крыма информирует о возобновлении приема граждан адвокатами по оказанию бесплатной юридической помощи в рамках Закона Республики Крым от 01 сентября 2014 года № 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым» в здании министерства.

Ближайший приём адвокатами, участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, будет осуществлен уже в среду, 6 апреля с 10:00 до 16:00. Напоминаем, что бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера имеют право получить определенные категории граждан, установленные ч. 1 ст. 12 Закона Республики Крым от 01 сентября 2014 года № 59-ЗРК и в определенных случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 12 указанного Закона, — сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

Прием адвокатами осуществляется еженедельно каждую среду с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в здании Министерства юстиции Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28.

За дополнительной информацией по вопросам организации оказания бесплатной юридической помощи можно обращаться по телефону: (3652)-52-88-45.

При посещении министерства гражданам необходимо соблюдать масочный режим.

Источник: пресс-служба Министерства юстиции РК

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