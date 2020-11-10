В Крыму — акция «Установка водомера за 1 рубль»

До 31 декабря 2020 года ГУП РК «Вода Крыма» проводит акцию «Установка водомера за 1 рубль» (для абонентов – физических лиц).

Можно принять участие в данной акции и получить возможность установить прибор учета воды всего за 1 рубль. В акции принимают участие абоненты – физические лица, у которых на момент подачи заявки об участии в акции нет дебиторской задолженности за услуги водоснабжения и/или водоотведения, и у которых отсутствует прибор учета воды, — сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Приз акции

В качестве приза, при соблюдении вышеуказанных условий, ГУП РК «Вода Крыма» обеспечивает участнику акции выполнение работ по монтажу водомерного узла и установке ПУВ за 1 рубль. Под установкой прибора учета воды за 1 рубль имеется ввиду стоимость работ без учета стоимости самого прибора учета воды и расходных материалов. Установка ПУВ осуществляется по адресу участника акции, указанному в договоре на услуги. Установка ПУВ в качестве приза на другой лицевой счёт не переносится.

Порядок проведения

Участник получает бланк о согласии на участие в акции в абонентском отделе или самостоятельно распечатывает форму бланка Участник заполняет бланк и передает сотруднику абонентского отдела/службы. Сотрудник абонентского отдела/службы проверяет в биллинговой системе наличие дебиторской задолженности у абонента. В случае отсутствия дебиторской задолженности у абонента, сотрудник абонентского отдела формирует заявку на установку ПУВ и передает ее в ответственное за прочую деятельность подразделение в филиале в течение 2-х рабочих дней. Ответственное за прочую деятельность подразделение в филиале в течение 10 рабочих дней после получения заявки от абонентской службы обязано установить ПУВ. Сотрудник абонентского отдела/службы обеспечивает приемку в эксплуатацию установленного ПУВ.