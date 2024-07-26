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В Крыму активно развивается виноградное питомниководство

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 14:53 26.07.2024

В Крыму активно развивается виноградное питомниководство. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Республика Крым — регион самого южного промышленного виноградарства России. 2024 год принес виноградарям рискованные погодные условия, по сравнению с 2023 годом, в основном из-за температурных перепадов в период ранневесенней вегетации винограда, когда аномально-высокая температура в период март – апрель 2024 года до 30 градусов сменилась резким понижением температур в мае и последующими заморозками. Кроме того, высокие температуры в июне-июле 2024 года, сопровождающиеся отсутствием осадков в конечном итоге, незначительно снизят объём урожая винограда. Однако следует отметить, что мы получим урожай превосходного качества, — цитирует пресс-служба Алиме Зарединову. 

В Крыму активно развивается виноградное питомниководство В Крыму активно развивается виноградное питомниководство В Крыму активно развивается виноградное питомниководство В Крыму активно развивается виноградное питомниководство В Крыму активно развивается виноградное питомниководство

По словам Алиме Зарединовой, Крым стремится к импортозамещению производства посадочного материала винограда путем закладки безвирусных маточников.

На данный момент общая площадь виноградников составляет свыше 20 тысяч гектаров в Крыму. В текущем году предусмотрено увеличение площадей виноградников во всех категориях хозяйств до 21 тысячи гектаров. Для развития отрасли виноградарства и подотрасли питомниководства, в Крыму осуществляется государственная поддержка. В 2024 году на стимулирование развития виноградарства и виноделия выделено более 700 миллионов рублей, — сообщила врио министра.

Алиме Зарединова подчеркнула, что в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, Национальному научно- исследовательскому институту виноградарства и виноделия «Магарач» в 2021 и 2023 году предоставлены гранты, в размере порядка 7 миллионов рублей, на финансовое обеспечение затрат на создание элитного маточника подвойных лоз винограда и маточника подвойных лоз винограда категории «оригинальный» на площади порядка 13 гектаров. Данные маточники позволят получать 870 тысяч чистосортных, высококачественных черенков, используемых в дальнейшем для выращивания саженцев винограда, а также позволит создать элитный маточник подвойных лоз винограда.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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