В Крыму — акция «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!»

В Крыму с 31 марта стартует республиканская экологическая акция по сбору макулатуры «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!».

Главная цель акции — формирование экологической культуры населения и ответственного отношения к природным ресурсам. Принять участие в акции могут физические лица, образовательные организации Республики Крым, исполнительные органы государственной власти Республики Крым, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, предприятия, организации и учреждения различной формы собственности, общественные организации. Задачами акции являются: воспитание ответственного потребления, развитие культуры раздельного сбора отходов и пропаганда их вторичного использования в целях экономии природных ресурсов, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Акция «Сохраняя природу, сохраняешь жизнь!» завершится 20 мая текущего года.

Вывоз макулатуры с территории участников акции, учёт количества сданной макулатуры, приём заявок на вывоз, выдача актов сдачи-приёма макулатуры осуществляется силами ООО «Крымбумага». Вес единовременной партии макулатуры для вывоза – не менее 200 кг.

Вопросы, связанные с вывозом собранной макулатуры можно задать по тел. +7978 824-88-51, e-mail: krymbumaga@mail.ru.

Участникам, собравшим наибольшее количество макулатуры, выдается призовой сертификат – документ, предоставляющий им право получить за счет средств ООО «Крымбумага» товары и услуги на денежную сумму, эквивалентную номиналу призового сертификата. Кроме того, указанный сертификат выдаётся каждому активному участнику, достигнувшему в сборе макулатуры количества не менее 1000 кг.