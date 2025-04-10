В Крыму — акция «Живая память благодарных поколений»

Михаил Назаров отметил, что для него большая честь участвовать в столь важном мероприятии, направленном на увековечивание памяти о защитниках нашей Родины.

Крымчане активно принимают участие в акции. Приняли участие и мы, и Глава Республики Крым — Сергей Аксёнов, поручение которого я сегодня с огромным удовольствием исполнил, был внесен его личный вклад, — сообщил Михаил Назаров.

«Живая память благодарных поколений» — это совместная акция России и Республики Беларусь, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее организаторами выступили, Фонд имени Алексея Талая, фонд «Единое Отечество». Музей Победы и Ассоциация исторических и военно-исторических музеев. В рамках акции осуществляется сбор советских монет, из сплава которых будут созданы в Москве, Минске и Бресте памятники, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Первый монумент был установлен в 2022 году (год исторической памяти) в Минске в Парке Победы ко Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для этого было собрано более 130 тысяч монет от более 100 тысяч семей Беларуси и России. Второй памятник установлен на территории Брестской крепости возле строящегося молодежного патриотического центра в 2024 году в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В этом году, к 9 мая, планируется установка памятника на Поклонной горе в Москве.

источник: пресс-служба Правительства Республики Крым