Фестиваль аэростатов «Крымская весна» в Крыму состоится с 1 по 4 мая на аэродроме Карагоз (Кировский район) и у Белой скалы в Белогорске. Гости праздника, говорят организаторы, смогут не только оценить мастерство профессиональных воздухоплавателей, но и подняться в небо. Грядущее событие уже шестое по счёту.

Масштабное открытие фестиваля организаторы планируют провести на стадионе имени Шайдерова в Феодосии. А на Привокзальной площади и на городской набережной в вечернее время жители и гости курорта смогут понаблюдать за свечением воздушных шаров и сделать незабываемые фото, — сообщили Турпорталу Крыма в Федерации воздухоплавательного спорта.

Что касается полётов, то проходить они будут по утрам (с 5.30 до 9.00) и по вечерам (с 17.00 до 20.00), когда нет термических потоков (восходящий тёплый воздух). В остальное время к услугам гостей – возможность полетать на парапланах или дельтапланах на горе Клементьева в Коктебеле. Вдобавок, там же запланирована интересная программа с участием лёгкой авиатехники – в частности, автожира.

Пока мы планируем привлечь 15 аэростатов, однако их количество может вырасти до 30 – если наберётся очень много желающих покататься. Списки мы уже ведём, люди активно записываются на полёты несмотря на то, что до мая ещё далеко. Хотим сделать яркое открытие фестиваля, чтобы это действительно было красиво, и гости получили максимум удовольствия. На данный момент программа дорабатывается и согласовывается, – рассказал руководитель Федерации воздухоплавательного спорта РК Денис Володин.

фото: Федерация воздухоплавательного спорта РК