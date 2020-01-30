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В Крыму анонсируют экологический марафон "Карадаг-2020"
иллюстрация: пресс-служба администрации Феодосии

В Крыму анонсируют экологический марафон «Карадаг-2020»

Опубликовал: КрымPRESS в События в Крыму 20:32 30.01.2020

Экологический марафон «Карадаг – 2020» состоится 15 марта на территории Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного заповедника РАН. Событие уже второй раз организуют отдела экологического просвещения и научной информации и клуб активных людей «СпортПаутина». Участникам предстоит знакомство с заповедной территорией по специально подготовленным экологическим тропам.

В программе марафона посещение экспозиции Музея истории и природы Карадага, а также выход на достопримечательности потухшего вулкана. Поучаствовать в марафоне может каждый, кто интересуется природой и физически подготовлен. Необходимо выполнить условия регистрации, с которыми можно ознакомиться на сайте клуба http://www.sportpautina.ru, а также в группе марафона-трейла ВКонтакте https://vk.com/event168282802. Дистанции марафона установлены в 8, 14, 26 и 50 км, — сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

Участие в этом году, подчёркивают организаторы, не только откроет природные места заповедника, но и расширит информационное поле о загадках и морских тайнах особо охраняемой территории. Традиция весенней встречи на Карадаге сохраняется, а география участников с каждым годом увеличивается.

В Крыму анонсируют экологический марафон "Карадаг-2020"

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