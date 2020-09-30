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В Крыму анонсируют прием заявок на субсидии по поддержке инвестпроектов
фото: LubosHouska, pixabay.com

В Крыму анонсируют прием заявок на субсидии по поддержке инвестпроектов

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:02 30.09.2020

В Крыму прием заявочной документации по инвестиционным проектам по созданию и модернизации объектов АПК для отбора инвестпроектов пройдет с 5 октября по 9 октября 2020 года. По словам заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, субсидия предоставляется сельхозтоваропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

На господдержку могут претендовать российские организации, осуществляющие создание и модернизацию хранилищ, тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте, животноводческих комплексов молочного направления, селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве, селекционно-генетических центров в птицеводстве, мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них, льно-, пенькоперерабатывающих предприятий, создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления, — цитирует Андрей Рюмшин пресс-служба.

Извещение о начале приема заявочной документации на участие в отборе инвестиционных проектов по созданию и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса и более подробная информация размещены в разделе «Господдержка».

В Крыму анонсируют прием заявок на субсидии по поддержке инвестпроектов

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