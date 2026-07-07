Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму арестовали членов ОПГ — устанавливали sim-боксы для украинских спецслужб
Новости Республики
В Крыму арестовали членов ОПГ - устанавливали sim-боксы для украинских спецслужб
фото: © ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

В Крыму арестовали членов ОПГ — устанавливали sim-боксы для украинских спецслужб

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:49 07.07.2026

Суд постановил заключить под стражу шестерых из восьми задержанных накануне членов организованной преступной группы (ОПГ), которые в интересах украинских спецслужб устанавливали и настраивали на Крымском полуострове sim-боксы для хищения денег у россиян. Еще два фигуранта находятся под подпиской о невыезде, сообщила ТАСС представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Елена Варламова.

Решением судебных инстанций двум причастным к преступной деятельности лицам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальным шести фигурантам — в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — уточнила Варламова.

Накануне сотрудники управления задержали восемь членов ОПГ: координатора группы в Севастополе и семь исполнителей на территории Республики Крым. Они обеспечивали мошенников каналами связи: арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где размещали sim-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров.

Узнайте больше:  Крымчан зовут отдохнуть в гостевых домах. Говорят - выгодные цены

источник: ТАСС 

Просмотры: 2 116

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.