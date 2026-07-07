В Крыму арестовали членов ОПГ — устанавливали sim-боксы для украинских спецслужб

Суд постановил заключить под стражу шестерых из восьми задержанных накануне членов организованной преступной группы (ОПГ), которые в интересах украинских спецслужб устанавливали и настраивали на Крымском полуострове sim-боксы для хищения денег у россиян. Еще два фигуранта находятся под подпиской о невыезде, сообщила ТАСС представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Елена Варламова.

Решением судебных инстанций двум причастным к преступной деятельности лицам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальным шести фигурантам — в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — уточнила Варламова.

Накануне сотрудники управления задержали восемь членов ОПГ: координатора группы в Севастополе и семь исполнителей на территории Республики Крым. Они обеспечивали мошенников каналами связи: арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где размещали sim-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров.

источник: ТАСС

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