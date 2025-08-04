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В Крыму без вести пропали мужчины — в Ялте разыскивают Константина Игнаткова, а в Алуште Игоря Чуркина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:21 04.08.2025

Константин Игнатков пропал без вести 6 июня, а Игорь Чуркин — 27 июля.

Внимание! В Крыму без вести пропали мужчины - в Ялте разыскивают Константина Игнаткова, а в Алуште Игоря Чуркина Внимание! В Крыму без вести пропали мужчины - в Ялте разыскивают Константина Игнаткова, а в Алуште Игоря Чуркина

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