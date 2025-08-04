Узнайте больше: Крымчане за неделю отдали мошенникам более 18 миллионов рублей

В Крыму без вести пропали мужчины — в Ялте разыскивают Константина Игнаткова, а в Алуште Игоря Чуркина

В Крыму без вести пропали мужчины — в Ялте разыскивают Константина Игнаткова, а в Алуште Игоря Чуркина

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