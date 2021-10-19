В Крыму бизнес получил 15 грантов Ростуризма на адаптацию пляжей для инвалидов

Общая сумма грантов составляет свыше 40 млн рублей.

В Крыму бизнес, взявший в пользование (аренду) пляжи, получил от Ростуризма 15 грантов для адаптации прибрежных зон под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья.

Предприниматели-пользователи пляжных территорий в Крыму получили 15 грантов на развитие туризма для людей с ограниченными возможностями на общую сумму более 40 млн рублей. На данный момент в Республике Крым созданы комфортного условия для пляжного отдыха для инвалидов на 87 пляжах, — говорится в сообщении минкурортов РК.

Уточняется, что в число победителей конкурса Ростуризма на грантовую поддержку от Крыма вошли более 40 проектов.

Целый ряд из них направлен на развитие и благоустройство пляжей и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на развитие инклюзивного туризма. Гранты на развитие туризма предоставляются впервые. На реализацию этой новой в туризме меры поддержки Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей в этом году, — сообщили в министерстве курортов и туризма РК.

Также сообщается, что получатели грантов вложат в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта, при этом максимальная сумма грантов — 3 млн. рублей.

Мы прекрасно понимаем объем и значимость работ, которые необходимо провести для обеспечения достаточного уровня доступности отдыха в Крыму для маломобильных групп населения, как на объектах туристической сферы, так и в целом городской инфраструктуры. Сегодня наиболее дружелюбными для людей с ограниченными возможностями можно назвать прибрежные и пляжные территории Евпатории и Сак, много работы по южному берегу и другим курортным регионам республики, — сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на заседании круглого стола всероссийского общества инвалидов «Дружелюбный Крым», посвященного социальному туризму людей с ограниченными возможностями ЮФО.

Отмечается, что к сезону 2022 года все эти проекты должны быть реализованы. Инициирована работа по паспортизации пляжей объектов социальной инфраструктуры, что к следующему году увеличит количество адаптированных для маломобильных групп населения пляжных территорий. Министерством также подготовлен перечень пляжей Крыма, на которых созданы все условия для пребывания инвалидов, с указанием на них специализированного пляжного оборудования.