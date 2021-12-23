В Крыму благодарны Президенту за то, что спас полуостров от войны

В Крыму отреагировали на «международный блок» пресс-конференции Президента России. Напомним, Владимир Путин заявил, что причиной присоединения Крыма стали госпереворот в Киеве и непосредственная угроза жизни и здоровью крымчан. В итоге Россия поддержала свободный выбор жителей полуострова.

Президент еще раз повторил, что Россия в 2014 году не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев. Это абсолютно очевидный факт, который упорно не желают замечать на Западе. Мы прекрасно помним, как накалялась обстановка на полуострове накануне и после государственного переворота в Киеве. Помним угрозы в адрес крымчан, которые звучали из Киева. И постоянные провокации Украины, которые продолжаются по сей день, и попытки совершения террористических актов на нашей территории — все это снова и снова доказывает правильность выбора, который сделали народы Крыма . И мы благодарны нашему Президенту за то, что он поддержал этот выбор и спас Крым от войны, — прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов.