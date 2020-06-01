В Крыму более 3000 реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных участков исправлено во внесудебном порядке

О том, что за два года более 3000 реестровых ошибок в описании местоположения границ ранее учтенных земельных участков на территории Крыма исправлено во внесудебном порядке, сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов. Напомним, специалисты комитета активно участвовали в разработке поправок в ст. 9 Закона Республики Крым № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории РК», одобренных крымским парламентом в апреле 2018 года. Принятие данного акта позволило создать правовой механизм решения проблемы пересечения границ участков, возникшей из-за грубых просчетов землеустроителей в украинский период. С порядком действий кадастровых инженеров в случае выявления «наложения границ» при проведении работ можно ознакомиться на сайте Госкомрегистра.

Данный закон на практике доказывает свою важность и эффективность. Всего к нам поступило порядка 4500 пакетов документов в отношении уточнения границ участков по этой процедуре, из которых по 3500 уже принято решение о необходимости исправления реестровой ошибки. Как результат — три тысячи участков в Крыму в базе данных, где ведется кадастр недвижимости, оказались, как говорится, на своем месте. Это отличный показатель, ведь в каждом из указанных случаев заявителям не нужно обращаться в суд, хотя, конечно, существует и такой порядок решения вопроса, — цитирует Александра Спиридонова пресс-служба ведомства.