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В Крыму браконьер попался с "русским осетром". Улов стал причиной уголовного дела
Фото: pikist.com

В Крыму браконьер попался с «русским осетром». Улов стал причиной уголовного дела

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:43 25.09.2024

В Крыму житель Керчи осужден за незаконную добычу краснокнижного осетра.

Ленинским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя города Керчи. Он признан виновным по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации), — сообщили в прокуратуре РК.

Как установлено, в мае прошлого года мужчина, находясь в акватории бухты Рифов Азовского моря, незаконно выловил 1 особь рыбы вида «русский осетр», которая непосредственно после ее перемещения на берег была изъята сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и возвращена в естественную среду обитания.

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Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Суд с учетом позиции прокурора приговорил виновного к наказанию в виде 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Судебное решение в законную силу не вступило.

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