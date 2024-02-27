В Крыму будет отремонтирован участок дороги «Золотое Поле − Курское» протяженностью более 10 км

Один из объектов масштабного проекта «Безопасные качественные дороги» в Крыму — ремонт автодороги «Золотое Поле − Курское» до автодороги «Белогорск – Феодосия» протяженностью более 10 км.

Ремонт участка важен для проезда как жителей местных населенных пунктов, так и транзитного транспорта. Планируется к выполнению обширный комплекс ремонтно−восстановительных работ – в частности, устройство выравнивающего слоя, укладка асфальтобетонного покрытия и обустройство обочин, — отметили в министерстве транспорта РК.

В Республике Крым в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние около 190 км региональных дорог, работы пройдут на 48 объектах.

Особенно важно, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется с активным привлечением общественников. Для успешной и полноценной работы поддержание обратной связи с людьми, которые в свою очередь следят за реализацией нацпроекта на местах, очень важно, поскольку он влияет на качество жизни людей довольно значимым образом, — подчеркнул министр транспорта РК Николай Лукашенко.

Заказчиком по всем объектам выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».