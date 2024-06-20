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В у будут судить экс-главу администрации Межводненского сельского поселения
Скриншот: УФСБ

В Крыму будут судить экс-главу администрации Межводненского сельского поселения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 17:50 20.06.2024

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы администрации Межводненского сельского поселения Черноморского района. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и содействии в мошенничестве, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 2 ст. 286,  ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

О задержании экс-чиновницы — ЗДЕСЬ.

Раздольненским межрайонным следственным отделом установлено, что действующая глава в интересах третьих лиц дала подчиненным указание изготовить, а после сама подписала и заверила печатью фиктивные выписки из протоколов собрания пайщиков, по которым два земельных участка у моря площадью 9,2 и 1,38 Га стоимостью 2 млн. 640 тыс. рублей, принадлежащих местному жителю и муниципалитету, были переоформлены на других лиц, — сообщили в Следственном комитете.

Преступная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ. После предъявленных доказательств обвиняемая свою вину признала, сложив с себя полномочия главы сельского поселения.

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С целью возмещения причиненного ущерба и возврата земель собственникам, следствием наложен арест на данные участки.

Ранее в отношении риелтора, а также брата с сестрой, незаконно оформивших на себя земельные участки, расследовалось уголовное дело по обвинению в мошеннических действиях, которое в настоящее время рассматривается в суде.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу.

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