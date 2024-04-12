В Крыму задержана глава администрации Межводненского сельского поселения. В чем её обвиняют

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Межводненского сельского поселения Черноморского района. Следствием ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и содействии в мошенничестве, совершенных лицом с использованием своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 2 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Раздольненским межрайонным следственным отделом установлено, что глава в интересах третьих лиц дала подчиненным указание изготовить, а после сама подписала и заверила печатью фиктивную выписку из протокола собрания пайщиков, по которой два земельных участка у моря площадью 10 Га, принадлежащих местному жителю, были переоформлены на других, — сообщили в Следственном комитете.

Накануне должностное лицо была задержана сотрудниками отдела в городе Евпатория УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

После предъявленных доказательств обвиняемая свою вину признала, сложив с себя полномочия главы сельского поселения. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее в отношении риелтора, а также брата с сестрой, незаконно оформивших на себя данные земельные участки, расследовалось уголовное дело по обвинению в мошеннических действиях в особо крупном размере, которое в настоящее время рассматривается в суде. С целью возмещения причиненного ущерба и возврата земель в собственность муниципалитета следствием наложен арест на данные участки, — сообщили в Следственном комитете.

И хотя в информационном сообщении фамилия экс-чиновницы не называется, из открытых данных следует, что до последнего дня пост главы администрации Межводненского сельского поселения занимала Лиана Смирнова. Ей 58 лет. По «крымским меркам» — «долгожитель» на руководящих должностях (должность главы администрации занимала с 2017 года).