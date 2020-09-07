В Крыму будут выращивать экзотическую азимину

О том, что уникальные плоды азимины будут выращиваться в Республике Крым в промышленных масштабах, сообщил заместитель Председателя Совета министров- министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В с. Почтовое Бахчисарайского района в питомниководческом предприятии «Садовые традиции» уже в этом году планируется заложить сад площадью порядка шести гектаров. Сейчас в теплице сельхозпредприятия находятся около трех тысяч саженцев. Чтобы их получить, семена азимина были закуплены в США, после прививали на полученные сеянцы прививали культурные сорта отечественной селекции, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

По информации генерального директора ООО «Садовые традиции» Романа Фурсенко, саженцы этой культуры отлично себя чувствуют даже на очень «трудных почвах» и плодоносят каждый год. Также растение прекрасно переносит морозы до — 30. Урожай можно собирать уже на 3-4 год после посадки. Плоды азимины, говорят специалисты, очень вкусные, по консистенции напоминают мякоть банана.

Растение введено в культуру немногим более 100 лет назад. Известно около 70 сортов, плоды которых отличаются сроками созревания, размерами и величиной плодов. Основная территория произрастания — Северная Америка, также азимина была завезена в Испанию, Францию, Италию, Японию и ряд других стран. В России азимина выращивается в Краснодарском крае и Ставрополье.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК