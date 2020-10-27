В Крыму бывший старший инспектор ГИБДД получил 7 лет колонии. За взятку

В Крыму за получение взятки бывший работник ГИБДД осужден к 7 годам лишения свободы. Такое решение накануне вынес Красноперекопский районный суд.

Красноперекопская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего старшего инспектора отдельной роты дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство и получение взятки), — сообщили в прокуратуре Крыма.

Судом установлено, что в феврале 2020 года подсудимым, находившимся при исполнении служебных обязанностей, был остановлен автомобиль «Ford Fusion», у водителя которого выявлены признаки алкогольного опьянения. Работник ГИБДД, оказав давление на водителя автомобиля, предложил мужчине передать ему взятку в размере 15 тыс. рублей за неприменение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и избежание в последующем привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Вместе с тем водитель автомобиля «Ford Fusion» сообщил о вымогательстве у него взятки руководству МО МВД России «Красноперекопский» и дальнейшие действия подсудимого были выявлены сотрудниками собственной безопасности МВД по Республике Крым. После получения взятки у инспектора были обнаружены и изъяты деньги.

Вчера, 26 октября 2020 года, Красноперекопский районный суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, назначив наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, он лишен права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.