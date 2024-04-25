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В у дали старт Всероссийской акции «Георгиевская лента»

В Крыму дали старт Всероссийской акции «Георгиевская лента»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:53 25.04.2024

В Крыму стартовала Всероссийская акция «Георгиевская лента». В преддверии 9 мая на улицах муниципальных образований Республики Крым активисты ВОД «Волонтёры Победы» раздадут Георгиевские ленты – символ Победы, воинской славы, который носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне.

24 апреля состоялся старт акции в Симферополе, где Волонтеры Победы на центральных улицах города раздавали Георгиевскую ленту. Волонтёры рассказали жителям правила ношения Георгиевской ленты и раздали листовку с краткой исторической справкой о символе воинской славы, а также рекомендациями по её ношению.

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Акция пройдёт во всех муниципальных образованиях Республики Крым с 24 апреля по 9 мая в память о Героях Великой Отечественной войны.

источник: по информации пресс-службы Государственного комитета молодежной политики Республики Крым

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