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В Крыму должны восстановить безопасность и пропускную способность пляжей, пострадавших от непогоды в 2023 году
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму должны восстановить безопасность и пропускную способность пляжей, пострадавших от непогоды в 2023 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:45 19.10.2024

Глава Республики Крым поставил задачу перед Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым привести в порядок к следующему туристическому сезону максимально возможное количество общедоступных пляжей, пострадавших от непогоды в ноябре 2023 года. Сергей Аксёнов подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить безопасность и восстановить пропускную способность пляжей, вывезти крупногабаритный мусор и расчистить все, что может помешать ходу курортного сезона в 2025 году.

Работы по устранению последствий прошлогоднего шторма осуществляются по поручению нашего Президента. На эти цели Правительство России выделило 4,4 млрд рублей. Сейчас важно актуализировать имеющиеся данные, представить информацию о том, какие именно объекты будут готовы до конца 2024 года, определить приоритетность и очередность работ, – заявил Глава Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов сообщил, что благодаря перевыполнению плана по доходам республиканского бюджета в следующем году ремонт берегоукрепительных сооружений будет продолжен.

На эти цели мы резервируем средства объемом 3,2 млрд рублей. Уже сейчас нужно спланировать, какие именно объекты будут приведены в надлежащий порядок, – отмечает Глава республики.

В свою очередь, министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК Никита Тарасов пообещал, что к понедельнику информация по восстановлению берегоукрепительных сооружений будет актуализирована и опубликована на официальном сайте ведомства.

В рамках 4,4 млрд рублей, выделенных федеральным Правительством, сегодня проводится капитальный ремонт 23 берегоукрепительных сооружений, в том числе 21 республиканского и 2 муниципальных объектов. До конца 2024 года территории будут обеспечены комфортными спусками, в том числе для маломобильных групп населения. Также будет произведена отсыпка пляжей материалом, что позволит увеличить их пропускную способность в три раза, – сообщил министр жилполитики и государственного строительного надзора РК.

В дополнение Никита Тарасов проинформировал о запланированных мероприятиях до 2030 года, которые включат капитальный ремонт еще 25 и реконструкцию 16 объектов. График и очередность работ также будут опубликованы на сайте Министерства.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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